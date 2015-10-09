Рыбакина отыгралась с 1:4 и победила чемпионку US Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) с победы стартовала на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей во втором круге соревнований была представительница Китая Шуай Чжан (№79).

В первом сете Рыбакина уверенно оказалась сильнее (6:3), а во второй партии завязалась борьба. По ходу сета казахстанка уступала со счетом 1:4, но сумела отыграться - 4:4.

Далее начались "качели", а решающим стал 11-й гейм. Рыбакина забрала подачу соперницы, а затем оформила победу со счетом 7:5. Матч продолжался один час и 14 минут.

Отметим, Чжан ранее поднималась до второго места в мировом парном рейтинге и имеет в активе два титула Большого шлема — Australian Open-2019 и US Open-2021.

В третьем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Мари Боузкова (Чехия) - Паула Бадоса (Испания).

Добавим, турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).

