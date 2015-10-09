Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Профи-бокс
Сегодня 19:08
 

Официально объявлен бой Батыра Джукембаева с нокаутером из Узбекистана

Батыр Джукембаев. Фото: Турар Казангапов©

Казахстанский боксёр первого среднего веса Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО) узнал дату следующего боя и имя соперника, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает промоутерская компания All Stars Entertainment Джукембаев 9 мая проведет бой в Ташкенте с Шохжахоном Ергашевым.

Поединок пройдет в рамках вечера бокса на ринге "Хумо Арены".

Ближайший соперник казахстанца одержал 25 побед на профи ринге, 22 из которых были досрочными. Также на его счету два поражения. 


Последний бой Жукеембаев провёл 5 апреля в Астане, где по итогам десяти раундов уверенно победил британца Кейна Гарднера (17–5, 7 КО) единогласным решением судей.

Единственное поражение в его профессиональной карьере датируется 29 мая 2021 года — тогда казахстанец досрочно уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу (23–2, 22 КО).

