WTA
Сегодня 17:11
 

Рыбакина сотворила камбэк и громко заявила о своих целях

Казахстанская звезда тенниса Елена Рыбакина (№5), занимающая пятое место в мировом рейтинге и триумфатор Уимблдона-2022, начала сезон-2026 с громкого заявления о высоких целях, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 6 января она уверенно прошла во второй круг турнира WTA-500 в Брисбене, обыграв китаянку Чжан Шуай (№79) со счётом 6:3, 7:5. При этом во втором сете Елена проигрывала 1:4 и 4:5.  

"Надеюсь, что смогу повторить в этом сезоне всё, что делала в прошлом. Надеюсь, мне удастся пройти как можно дальше на каждом турнире "Большого шлема", может быть, даже выиграть один из них. Посмотрим. У меня большие цели", — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

В 2025 году Елена Рыбакина оформила победу на престижном Итоговом турнире WTA, который проходил в Саудовской Аравии.

Отметим, в третьем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Мари Боузкова (Чехия) - Паула Бадоса (Испания).

Добавим, турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).

Турнир WTA. Брисбен (Австралия) - 2026   •   Австралия, Брисбен   •   1/16 финала, женщины
7 января 05:00   •   не начат
- : -
