Рыбакина сотворила камбэк и громко заявила о своих целях

Казахстанская звезда тенниса Елена Рыбакина (№5), занимающая пятое место в мировом рейтинге и триумфатор Уимблдона-2022, начала сезон-2026 с громкого заявления о высоких целях, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 6 января она уверенно прошла во второй круг турнира WTA-500 в Брисбене, обыграв китаянку Чжан Шуай (№79) со счётом 6:3, 7:5. При этом во втором сете Елена проигрывала 1:4 и 4:5.
"Надеюсь, что смогу повторить в этом сезоне всё, что делала в прошлом. Надеюсь, мне удастся пройти как можно дальше на каждом турнире "Большого шлема", может быть, даже выиграть один из них. Посмотрим. У меня большие цели", — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.
Elena Rybakina after beating Shuai Zhang in her 1st match of 2026 in Brisbane— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 6, 2026
“I’m hoping to bring everything that I did in the past season to this one. Hopefully I can go as far as I can in each Slam, maybe win 1 of them. We’ll see. I have big goals” ❤️

В 2025 году Елена Рыбакина оформила победу на престижном Итоговом турнире WTA, который проходил в Саудовской Аравии.
Отметим, в третьем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Мари Боузкова (Чехия) - Паула Бадоса (Испания).
Добавим, турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).
