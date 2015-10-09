Марио Балотелли обратился к клубу КПЛ

Итальянский нападающий Марио Балотелли, выступающий за "Аль-Иттифак" (ОАЭ) пожелал удачи кызылординскому "Кайсару" после контрольного матча на УТС, сообщают Vesti.kz.

"Волки" уступили арабскому клубу со счетом 2:1.

"Кайсар", желаю в этом сезоне много :побед", — сказал звездный итальянский форвард..

Балотелли выступает за "Аль-Иттифак". В матче с "Кайсаром" 35-летний футболист остался на скамейке запасных.

