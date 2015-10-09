"Её не остановить". Что пишут о первой победе Рыбакиной на Australian Open-2026

Популярный теннисный ресурс The Tennis Letter отреагировал на уверенный старт первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№5 WTA) на Australian Open-2026, отметив её впечатляющую форму и серию побед, передают Vesti.kz.

Уверенный старт на мэйджоре

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии-2026 пятая ракетка мира без особых проблем обыграла представительницу Словении Кайю Юван со счётом 6:4, 6:3, успешно начав выступление на первом турнире "Большого шлема" в сезоне.

"Елена одержала уверенную победу и начинает охоту за титулом. Финалистка 2023 года продолжает набирать ход после впечатляющего завершения сезона-2025. 11 побед подряд (семь побед над соперницами из топ-10). Завершила сезон безупречной победой на Итоговом турнире WTA. Выиграла 14 из последних 15 матчей. Когда она набирает свою лучшую форму, её не остановить", — пишет источник.

Следующий матч

Во втором круге Australian Open-2026 Рыбакина сыграет против французской теннисистки Варвары Грачёвой, занимающей 77-е место в рейтинге WTA.

Основная сетка Открытого чемпионата Австралии стартовала 18 января и завершится 1 февраля. Действующей чемпионкой турнира является американка Мэдисон Киз (№9 WTA).

