Сенсацией обернулся старт Australian Open-2026 с участием Рыбакиной

23-я ракетка мира Лаура Фернандес из Канады завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии-2026, в первом круге неожиданно уступив представительнице Индонезии Джаниче Чен (№59 WTA), передают Vesti.kz.

Неожиданный вылет фаворитки

Матч завершился победой Чен в двух сетах — 6:2, 7:6. Несмотря на упорную борьбу во второй партии, канадская теннисистка не сумела переломить ход встречи. Поединок продолжался 1 час 43 минуты.

Во втором круге индонезийка сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая занимает 1057-е место в рейтинге WTA.

Как стартовали казахстанки на AO-2026

В текущем розыгрыше Australian Open участие принимают и представительницы Казахстана.

Первая ракетка страны Елена Рыбакина (№5 WTA) уверенно начала турнир, обыграв словенку Кайю Юван (№100 WTA) со счётом 6:4, 6:3.

Юлия Путинцева (№94 WTA) также прошла в следующий раунд, одержав победу над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (№59 WTA) — 3:6, 7:5, 6:3.

А вот Зарина Дияс (№290 WTA) не смогла преодолеть стартовый барьер турнира. В первом круге казахстанская теннисистка уступила 26-й ракетке мира Пауле Бадосе из Испании — 2:6, 4:6.

О турнире AO-2026

Australian Open-2026 проходит в Мельбурне с 18 по 31 января. Общий призовой фонд турнира составляет 74,9 миллиона долларов. Победительница женского одиночного разряда получит 2 793 365 долларов, а также 2000 рейтинговых очков WTA.

Рыбакина оформила камбэк и обыграла олимпийскую чемпионку на Australian Open-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!