Казахстан понёс первую потерю на Australian Open-2026

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (№290) не смогла преодолеть первый круг Australian Open-2026 в Мельбурне, передают Vesti.kz.

В стартовом матче она уступила 26-й ракетке мира из Испании Пауле Бадосе со счётом 2:6, 4:6.

Встреча длилась 1 час 21 минуту. Дияс отметилась одним эйсом и тремя двойными ошибками, тогда как Бадоса выполнила пять подач навылет и допустила шесть двойных ошибок.

Следующей соперницей Бадосы станет россиянка Оксана Селехметьева (№101), которая в другом матче победила немку Эллу Зайдель (№82) со счётом 6:3, 3:6, 6:0. Их встреча запланирована на 21 января.

Для Казахстана это первая потеря на Australian Open-2026. Дияс получила право участвовать в основном турнире благодаря победе на декабрьском соревновании в Китае, где разыгрывалось Wild Card.

Ранее свои стартовые матчи выиграли Юлия Путинцева (№94), Александр Бублик (№10) и Александр Шевченко (№97). Елена Рыбакина (№5) проведёт первый матч 20 января против словенской теннисистки Кайи Юван (№100).

