Рыбакина узнала своё место в новом рейтинге WTA перед стартом на AO-2026

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

• Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой пятое место в мировом рейтинге.

• Вторая ракетка страны Юлия Путинцева значительно улучшила свои позиции, поднявшись сразу на 11 строчек — на 94-е место.

• Зарина Дияс опустилась на пять позиций и теперь занимает 290-ю строчку.

• Жибек Куламбаева потеряла три места и расположилась на 384-й позиции.

• Топ-3 мирового рейтинга остался без изменений: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швёнтек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Парный разряд

• В парном рейтинге лучшая представительница Казахстана Анна Данилина осталась на 14-м месте.

• В первую тройку по-прежнему входят чешка Катерина Синякова, американка Тейлор Таунсенд, а также итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани, которые делят третью позицию.

Напомним, 20 января Елена Рыбакина проведёт стартовый матч на Australian Open-2026 в Мельбурне. Её соперницей станет словенская теннисистка Кайя Юван, занимающая 100-е место в рейтинге WTA.

