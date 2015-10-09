Рыбакина узнала своё место в новом рейтинге WTA перед стартом на AO-2026

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.
Одиночный разряд
• Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой пятое место в мировом рейтинге.
• Вторая ракетка страны Юлия Путинцева значительно улучшила свои позиции, поднявшись сразу на 11 строчек — на 94-е место.
• Зарина Дияс опустилась на пять позиций и теперь занимает 290-ю строчку.
• Жибек Куламбаева потеряла три места и расположилась на 384-й позиции.
• Топ-3 мирового рейтинга остался без изменений: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швёнтек (Польша) и Кори Гауфф (США).
Парный разряд
• В парном рейтинге лучшая представительница Казахстана Анна Данилина осталась на 14-м месте.
• В первую тройку по-прежнему входят чешка Катерина Синякова, американка Тейлор Таунсенд, а также итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани, которые делят третью позицию.
Напомним, 20 января Елена Рыбакина проведёт стартовый матч на Australian Open-2026 в Мельбурне. Её соперницей станет словенская теннисистка Кайя Юван, занимающая 100-е место в рейтинге WTA.
