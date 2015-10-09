Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Московский "Спартак" объявил о матчах с клубами КПЛ

Московский "Спартак" представил соперников по контрольным матчам на сборах в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Московский "Спартак" представил соперников по контрольным матчам на сборах в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В числе соперников значатся столичная "Астана" и "Елимай" из Семея. Матч с "Астаной" пройдет 10 февраля, а с "Елимаем" - 23 февраля.

"Сыграем с китайским «Далянем», двумя командами из Казахстана, "Пюником" и "Ростовом", - пишет пресс-служба "Спартака".

"Спартак" перед возобновлением РПЛ-2025/26 занимает шестое место. "Астана" в КПЛ-2025 заняла второе место, а "Елимай" - четвертое.


