Московский "Спартак" объявил о матчах с клубами КПЛ

Московский "Спартак" представил соперников по контрольным матчам на сборах в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
В числе соперников значатся столичная "Астана" и "Елимай" из Семея. Матч с "Астаной" пройдет 10 февраля, а с "Елимаем" - 23 февраля.
"Сыграем с китайским «Далянем», двумя командами из Казахстана, "Пюником" и "Ростовом", - пишет пресс-служба "Спартака".
"Спартак" перед возобновлением РПЛ-2025/26 занимает шестое место. "Астана" в КПЛ-2025 заняла второе место, а "Елимай" - четвертое.
