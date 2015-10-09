Казахстанка оформила камбэк и сенсацию на старте Australian Open

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 105-е место в мировом рейтинге, сотворила сенсацию на старте первого турнира "Большого шлема" в новом году — Australian Open, сообщают Vesti.kz.

В первом круге казахстанка одержала волевую победу над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (№59) со счётом 3:6, 7:5, 6:3.

Матч длился 2 часа 55 минут. Путинцева сделала три эйса и допустила одну двойную ошибку, тогда как Хаддад Майя выполнила одну подачу навылет при семи двойных ошибках.

Ранее Юлия и Беатрис дважды встречались друг с другом, и обе предыдущие встречи также завершались в трёх сетах, причём победительницей становилась представительница Бразилии.

Yulia Putintseva’s reaction to the crowd after beating Bia Haddad Maia at the Australian Open.



Wait for it…



💀💀💀💀💀



pic.twitter.com/hTxeC6Mqeq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026

В одиночных турнирах за Казахстан также выступят Елена Рыбакина (№5) и Зарина Дияс (№285), а в мужской сетке — Александр Бублик (№10) и Александр Шевченко (№104). В первый игровой день, 18 января, свой матч проведёт Бублик. Подробности — в материале

