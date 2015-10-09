Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 17:30
 

Громкой сенсацией обернулся матч первого круга AO-2026 с участием Рыбакиной

Громкой сенсацией обернулся матч первого круга AO-2026 с участием Рыбакиной

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (№44 WTA) неожиданно завершила выступление на Australian Open-2026 уже на старте турнира, передают Vesti.kz.

Сенсационный вылет россиянки

В матче первого круга она уступила представительнице Китая Чжосюань Бай, которая занимает лишь 697-ю позицию в рейтинге WTA.

Встреча получилась напряжённой и затянулась на 2 часа 45 минут. Павлюченкова выиграла второй сет, но в решающей партии уступила на тай-брейке — 4:6, 6:2, 6:7. По ходу матча россиянка отметилась семью эйсами, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Бай ответила двумя подачами навылет, тремя двойными ошибками и тремя успешными брейками из десяти попыток.

Следующий соперник - первая ракетка мира

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Чжосюань Бай предстоит серьёзное испытание — матч против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси.

Представители Казахстана на Australian Open

Напомним, что в одиночных сетках Australian Open-2026 Казахстан представлен Еленой Рыбакиной (№5), Юлией Путинцевой (№105) и Зариной Дияс (№285), а у мужчин выступают Александр Бублик (№10) и Александр Шевченко (№104). Путинцева уже отметилась ярким камбэком и громкой сенсацией на старте турнира, а Бублик уверенно вышел во второй круг соревнований.

Рыбакина оформила камбэк и обыграла олимпийскую чемпионку на Australian Open-2026

