Бублик выиграл первый матч на Australian Open в новом статусе

Казахстанский теннисист Александр Бублик победил в первом матче на Australian Open-2026 в Мельбурне, передают Vesti.kz.

Впервые в карьере 28-летний Бублик выступал на турнире "Большого шлема" в статусе игрока топ-10. Его соперником стал американец Дженсон Бруксби (№48).

Бублик одержал победу в трёх сетах со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Встреча длилась 2 часа 7 минут. Казахстанец сделал 13 эйсов и допустил четыре двойные ошибки, тогда как Бруксби выполнил четыре подачи навылет и совершил одну двойную ошибку.

Smooth sailing for Bublik ⛵️



He moves past Brooksby in straight sets 🔥#AustralianOpen pic.twitter.com/TSKGo9pPSB — ATP Tour (@atptour) January 18, 2026

Стоит отметить, что ранее для Бублика этот турнир "Большого шлема" был наименее удачным. В семи прошлых участиях он ни разу не проходил дальше второго круга и четыре раза проигрывал уже в первом раунде, включая последние три турнира.

Следующим соперником Бублика станет венгр Мартон Фучович (№55), который победил аргентинца Камило Уго Карабельи (№47) - 7:6(5), 6:1, 6:2. Матч запланирован на 21 января.

