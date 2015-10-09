Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
ITF
Сегодня 16:50
 

17-летний теннисист из Казахстана установил историческое достижение перед стартом US Open

17-летний теннисист из Казахстана установил историческое достижение перед стартом US Open Зангар Нурланулы. ©KTF

Казахстанский юниор Зангар Нурланулы добился знакового успеха на престижном турнире ITF J300 в Траралгоне, который проходит в преддверии юниорского Открытого чемпионата Австралии, передают Vesti.kz.

Уверенная победа над американцем

В матче третьего круга 12-я ракетка мирового юниорского рейтинга ITF встретился с представителем США Гэвином Гудом, занимающим 21-е место в классификации. Поединок завершился победой Нурланулы в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:1. Решающим моментом стал тай-брейк первой партии, где казахстанец сумел перехватить инициативу, после чего полностью доминировал во втором сете.

Исторический результат

Выход в четвертьфинал стал историческим достижением: 17-летний Зангар Нурланулы стал первым казахстанским юниором, пробившимся в эту стадию одиночного разряда турнира категории J300 в Траралгоне.

Следующий соперник

В четвертьфинале казахстанцу предстоит серьёзное испытание — матч против одного из лидеров мирового юниорского тура, пятой ракетки рейтинга ITF Juniors бразильца Луиша Гуту Мигеля. Встреча запланирована на 19 января.

16-летний казахстанец выбил сына экс-первой ракетки мира на Australian Open

