Разбор соперников Рыбакиной и других казахстанцев на Aus Open: кто выиграет, а кто в зоне риска?

Уже в воскресенье, 18 января, в Мельбурне (Австралия) стартует первый турнир "Большого шлема" в новом году - Australian Open. Корреспондент Vesti.kz оценивает оппозицию казахстанцев в одиночных разрядах по первому кругу и оценивает их шансы успешно стартовать в Австралии.

Казахстан в одиночных турнирах представят Елена Рыбакина (№5), Юлия Путинцева (№105) и Зарина Дияс (№285), а также Александр Бублик (№10) и Александр Шевченко (№104). В первый игровой день, 18 января, свои матчи проведут Путинцева и Бублик.

Путинцева - Хаддад Майя: акцент на игровой тонус

Вторая ракетка Казахстана не просто играет в первый день Australian Open-2026, но и выйдет на корт первым запуском, в 05:00 по казахстанскому времени. И ей сразу же досталась серьёзная соперница в лице экс-десятой ракетки мира бразильянки Беатрис Хаддад Майи (№59).

Ранее 31-летняя Путинцева и 29-летняя Беатрис дважды играли друг с другом, и обе встречи растягивались на три сета, победительницей в которых становилась представительница Бразилии.

В этом году кто-то из них точно окажется в проигрышном положении, потому что обе в 2025 году дошли в Мельбурне до третьего раунда, а теперь кто-то гарантированно не подтвердит очки, проиграв уже на старте соревнований.

Хаддад Майя - фаворит, исходя из положения в рейтинге и личных встреч. Но не нужно недооценивать значение игровой практики, ведь Юлия провела уже восемь игр с начала 2026 года, а Беатрис только 12 января сыграла впервые с сентября, проиграв Виктории Мбоко в трёх партиях в Аделаиде (она пропустила концовку прошлого сезона и первую неделю этого по медицинским причинам).

Поэтому статус фаворита у Беатрис не такой уж явный, а с учётом того, что в предыдущих матчах Юлия доставляла ей серьёзные проблемы - шансы на апсет действительно есть. Считаем, что тут 50 на 50.

Бублик - Бруксби: пора снимать "проклятие"

Впервые в карьере 28-летний Бублик сыграет на "Большом шлеме" в статусе игрока топ-10. И это ощущается сходу, так как в воскресенье он откроет вечернюю сессию на второй по значимости арене турнира - корте имени Маргарет Корт. Его соперник - 25-летний американец Дженсон Бруксби (№48).

Только спустя три с лишним года у казахстанца появляется возможность взять реванш у Бруксби за поражение на турнире в Монреале в 2022 году. Тогда Александру не удалось ничего предложить оппоненту - 2:6, 3:6.

Но на сегодняшний день Бублик - реально большой фаворит их матча. Он находится на пике и триумфально стартовал в новом году, став обладателем титула в Гонконге. Бруксби же несколько дней назад разгромно проиграл аргентинцув Окленде (Новая Зеландия) - 5:7, 0:6.

Главное, чтобы Александр снял "мельбурнское проклятие", ведь это его самый неудачный турнир "Большого шлема". Он семь раз играл в основной сетке, ни разу не прошёл дальше второго круга и четыре раза проиграл уже в первом раунде (в том числе на последних трёх турнирах).

Но в своей текущей форме он обязан добиваться успеха, ведь встретить статус игрока топ-10 хочется с победы. Оцениваем шансы на выход во второй круг в 80 процентов.

Шевченко - Имер: реванш с счастливчиком квалификации

25-летний Шевченко попробует с третьего раза добыть первую в карьере победу в основной сетке Australian Open. На этот раз ему предстоит встреча с 29-летним шведом Элиасом Имером (№175), который добился успеха в квалификации.

С начала года Александр провёл шесть игр, выиграв четыре из них, в том числе были добыты победы над более рейтинговыми соперниками. Имер же неудачно стартовал в Гонконге, где проиграл в первом же противостоянии. Зато после этого он выиграл в квалификации Australian Open, одолев троих противников из второй сотни мировой классификации.

Элиас - точно не лёгкая прогулка для Шевченко. Тем более в прошлом году казахстанец проиграл ему в напряжённом матче в Мальорке (Испания) на траве - 4:6, 6:7(4). Теперь швед впервые с 2021 года квалифицировался в основную сетку Мельбурна.

Любопытно, что ранее ни Шевченко, ни Имер никогда не проходили во второй круг Australian Open. Повторимся, что будет точно нелегко, но верим в победу нашего соотечественника - 60 на 40.

Дияс - Бадоса: шансы на сенсацию невелики, но они есть

32-летняя Дияс и 28-летняя Паула Бадоса (№26) никогда прежде не играли друг с другом. Казахстанка попала на Australian Open благодаря победе на декабрьском турнире в Китае, где разыгрывалось приглашение в основной турнир в Мельбурн (Wild Card). Теперь интересно посмотреть, в какой форме будет Зарина к старту мэйджора.

А вот экс-второй ракетке мира из Испании будет реально непросто, и дело не в одном отдельном матче. В прошлом году Паула добралась до полуфинала, что стало её наивысшем достижением в карьере на "Большом шлеме". Повторить это будет крайне сложно, потому что в конце сентября она досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем, а в начале этого года вернулась не очень уверенно.

В Брисбене (Австралия) она смогла в трёх сетах сломить сопротивление чешки, но через неделю проиграла ей же в Аделаиде. Между этими матчами она уступила казахстанке Рыбакиной - 3:6, 2:6.

Кстати говоря, Australian Open - единственный мэйджор, на котором Дияс смогла четыре раза пройти дальше второго круга. Было бы здорово начать этот розыгрыш с крупной сенсации, но сделать это будет непросто, ведь даже без больших побед игровой практики у неё было больше, чем у казахстанки. Шансы тут 30 на 70, и они не в пользу Дияс.

Рыбакина - Йуван: форма временна, а класс постоянен

Понятно, что самые большие ожидания казахстанцев строятся на Рыбакиной. Финалистка Australian Open-2023 постарается показать свой максимум в ближайшие две недели. В первом круге ей будет противостоять словенка Кайя Йуван (№97).

Причём три года назад, когда Елена добиралась до финала в Мельбурне, она тоже встречалась с Йуван, но не в первом, а во втором раунде. Тогда казахстанка не испытала проблем - 6:2, 6:1.

В этом году обе теннисистки не проводили большого количества матчей. Да и вообще, Рыбакина - не фанат изнурительной подготовки к ответственным турнирам. Она сыграла в Брисбене, где прошла две стадии, но проиграла чешке Каролине Муховой. А вот Йуван вовсе сыграла лишь раз и проиграла, это было в Хобарте (Австралия).

Вряд ли Рыбакина испытает серьёзные проблемы в этом противостоянии - мы даём ей 90 процентов шансов на успех.

Таким образом, исходя из наших прогнозов, можно надеяться, что трое-четверо казахстанцев смогут преодолеть стадию первого круга Australian Open и пройти в 1/32 финала. Надеемся, что ошибаемся, и на самом деле победителей-казахстанцев будет пятеро.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Действующими обладателями титулов в одиночном разряде являются американка Мэдисон Киз (№9) и итальянец Янник Синнер (№2).

Призовой фонд составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (38,26 миллиарда тенге).

