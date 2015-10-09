Рыбакина устроила победный камбэк в матче с чемпионкой "Ролан Гаррос"

Сегодня, 8 января, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA №5) вышла в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала она обыграла испанку Паулу Бадосу (WTA №25) в двух сетах - 6:3, 6:2.

Причём в первом сете казахстанка уступала 0:2, но, несмотря на это, сумела сотворить камбэк и оставить партию за собой.

Теннисистки провели на корте 1 час и 26 минут. Рыбакина сделала три эйса и отыграла без двойных ошибок, в то время как Бадоса выполнила шесть подач навылет и допустила девять двойных ошибок.

В следующем круге Рыбакина встретится с сильнейшей в паре Каролина Мухова (WTA №20, Чехия) — Екатерина Александрова (WTA №10, Россия).

Напомним, что Бадоса — экс-вторая ракетка мира, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде и юниорского "Ролан Гаррос"-2015.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).

