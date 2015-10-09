Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 11:51
 

Елена Рыбакина повторила рекорд после матча с камбэком

Елена Рыбакина повторила рекорд после матча с камбэком Елена Рыбакина. Фото: ©Андрей Ударцев/КТФ

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая пятое место в мировом рейтинге, повторила собственный рекорд после победы над испанкой Паулой Бадосой (№25) в 1/8 финала турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Рыбакина победила со счётом 6:3, 6:2, хотя по ходу первого сета уступала 0:2.

По данным OptaAce, Рыбакина одержала 13-ю подряд победу на турнирах WTA, повторив свой лучший результат в карьере, достигнутый в 2023 году между Дубаем и Майами.

В матче за выход в полуфинал, 9 января, Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Муховой (№ 20), которая в 1/8 финала преподнесла сенсацию, выбив россиянку Екатерину Александрову (№10) — 6:4, 7:5. 

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).

"Без пощады". Что пишут о победе Рыбакиной над чемпионкой "Ролан Гаррос"

