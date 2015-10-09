Елена Рыбакина повторила рекорд после матча с камбэком

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая пятое место в мировом рейтинге, повторила собственный рекорд после победы над испанкой Паулой Бадосой (№25) в 1/8 финала турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Рыбакина победила со счётом 6:3, 6:2, хотя по ходу первого сета уступала 0:2.

По данным OptaAce, Рыбакина одержала 13-ю подряд победу на турнирах WTA, повторив свой лучший результат в карьере, достигнутый в 2023 году между Дубаем и Майами.

13 - Elena Rybakina has claimed a 13th consecutive match win at WTA level, equalling her career-best winning streak from 2023, between Dubai and Miami. Carryover.#BrisbaneTennis | @BrisbaneTennis @WTA pic.twitter.com/Spf0RzX8Mf — OptaAce (@OptaAce) January 8, 2026

В матче за выход в полуфинал, 9 января, Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Муховой (№ 20), которая в 1/8 финала преподнесла сенсацию, выбив россиянку Екатерину Александрову (№10) — 6:4, 7:5.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).

