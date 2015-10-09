Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Без пощады". Что пишут о победе Рыбакиной над чемпионкой "Ролан Гаррос"

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (WTA №5) в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала она уверенно прошла испанку Паулу Бадосу (WTA №25).

"Рыбакина обыграла Паулу Бадосу 6:3, 6:2.

Ещё один убедительный матч от Елены.

Жесткая мощь.

Доминирующая подача.

Без пощады.

Теперь у неё 13 побед подряд.

13 выигранных сетов подряд в Брисбене.

✅ 2-й выход в 1/4 финала в Брисбене.
✅ 7-я победа подряд в Брисбене.

Великолепный теннис", - пишет источник.

В четвертьфинале Рыбакина встретится с сильнейшей в паре Каролина Мухова (WTA №20, Чехия) — Екатерина Александрова (WTA №10, Россия).

Напомним, что Бадоса — бывшая вторая ракетка мира, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде и юниорского "Ролан Гаррос"-2015.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).

