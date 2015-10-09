"Ливерпуль" нашёл Салаху замену в "Барселоне"

Европейский трансферный рынок постепенно набирает обороты, и одним из главных сюжетов последних дней стал возможный уход Руни Бардагжи из "Барселоны", передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net, интерес к 20-летнему шведскому вингеру проявляет "Ливерпуль", рассматривающий игрока как потенциального преемника Мохамеда Салаха.

Наследник Салаха и ставка на будущее

В английском клубе активно готовятся к возможному уходу египетского лидера атаки, который, по слухам, летом может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В "Ливерпуле" считают, что Бардагжи обладает необходимыми качествами для игры в АПЛ — скоростью, умением обыгрывать один в один и эффективностью в завершающей стадии.

Мерсисайдцы готовы предложить за шведского футболиста около 50 миллионов евро, что может стать весомым аргументом для "Барселоны", испытывающей финансовые трудности.

Фактор Ямаля и интерес "Ливерпуля"

Несмотря на яркие выступления, Бардагжи сталкивается с серьёзной конкуренцией в составе каталонцев. Стремительный прогресс Ламина Ямаля ограничивает шансы шведа закрепиться в основе команды Ханси Флика.

В "Ливерпуле" же готовы предложить игроку более значимую роль — в качестве одного из ключевых элементов перестраивающейся атакующей линии. Этот фактор, как отмечают СМИ, серьёзно привлекает окружение футболиста.

Всплеск в Суперкубке Испании

Интерес со стороны английского гранда усилился после полуфинала Суперкубка Испании против "Атлетика", где Бардагжи отметился голом и двумя результативными передачами. Это выступление окончательно убедило скаутов "Ливерпуля" в готовности игрока к матчам высокого уровня.

В "Барселоне" осознают, что возможная продажа шведа станет выгодной сделкой: ранее клуб заплатил за него около двух миллионов евро, а потенциальный трансфер принесёт значительную прибыль.

"Барселона" забила пять голов и вышла в финал Суперкубка Испании

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!