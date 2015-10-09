Тренер "Ливерпуля" признал проблему: чемпионская гонка уходит

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что борьба за чемпионский титул в АПЛ с "Арсеналом" обещает быть крайне сложной задачей для его команды, сообщают Vesti.kz.

В ночь с 8 на 9 января мерсисайдцы сыграют с лондонским клубом на выезде в рамках 21-го тура Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 48 очков, тогда как "Ливерпуль" располагается на четвертой строчке и отстает от лидера на 14 баллов.

"Всегда неприятно говорить, что борьба за чемпионство завершена – в футболе может произойти все, что угодно. Но чемпионская гонка – это последнее, о чем нам следует говорить в данный момент. Мы знаем, что из-за нашего положения в таблице нам очень сложно конкурировать с "Арсеналом" за титул.

Сейчас мы главным образом сосредоточены на том, чтобы занять место в первой четверке или пятерке и попасть в Лигу чемпионов. И на всем остальном, за что мы все еще можем бороться – Лига чемпионов, Кубок Англии.

Если случится что-то неожиданное, чего, вероятно, не случалось никогда прежде, то мы постараемся быть готовыми к этому. Но я подхожу к матчу с "Арсеналом" не с мыслями о чемпионской гонке. Мы едем к "Арсеналу" с мыслями о победе в матче против очень сильной команды", – сказал Слот.

Напомним, "Ливерпуль" является чемпионом АПЛ предыдущего сезона. "Арсенал" в последний раз чемпионом становился в сезоне - 2003/04. В сезонах 2022/23, 2023/24, 2024/25 "канониры" становились вице-чемпионами Англии.

