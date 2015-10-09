Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Тренер "Ливерпуля" признал проблему: чемпионская гонка уходит

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что борьба за чемпионский титул в АПЛ с "Арсеналом" обещает быть крайне сложной задачей для его команды, сообщают Vesti.kz.

В ночь с 8 на 9 января мерсисайдцы сыграют с лондонским клубом на выезде в рамках 21-го тура Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 48 очков, тогда как "Ливерпуль" располагается на четвертой строчке и отстает от лидера на 14 баллов.

"Всегда неприятно говорить, что борьба за чемпионство завершена – в футболе может произойти все, что угодно. Но чемпионская гонка – это последнее, о чем нам следует говорить в данный момент. Мы знаем, что из-за нашего положения в таблице нам очень сложно конкурировать с "Арсеналом" за титул.

Сейчас мы главным образом сосредоточены на том, чтобы занять место в первой четверке или пятерке и попасть в Лигу чемпионов. И на всем остальном, за что мы все еще можем бороться – Лига чемпионов, Кубок Англии.

Если случится что-то неожиданное, чего, вероятно, не случалось никогда прежде, то мы постараемся быть готовыми к этому. Но я подхожу к матчу с "Арсеналом" не с мыслями о чемпионской гонке. Мы едем к "Арсеналу" с мыслями о победе в матче против очень сильной команды", – сказал Слот.

Напомним, "Ливерпуль" является чемпионом АПЛ предыдущего сезона. "Арсенал" в последний раз чемпионом становился в сезоне - 2003/04. В сезонах 2022/23, 2023/24, 2024/25 "канониры" становились вице-чемпионами Англии.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45-19 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36-32 32
8 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 6 8 30-27 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 21 5 7 9 29-37 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 января 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 287 человек

