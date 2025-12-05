АПЛ отдыхает: ФИФА вводит 3D-офсайд на ЧМ-2026

На предстоящем чемпионате мира система "5-сантиметровой зоны допуска" для определения офсайда, используемая в матчах АПЛ, применяться не будет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Сезон с 2021–22 годов в английской Премьер-лиге действует технология, которая визуально утолщает линию, чтобы определить, находится ли игрок вне игры. Предел в 5 сантиметров позволял, например, Флориану Вирцу забить в недавнем поединке "Ливерпуль" — "Фулхэм".

Ранее также стало известно, что ФИФА создаст 3D-модели всех участников чемпионата мира, что обеспечит более точное определение положения "вне игры".

Напомним, ЧМ-2026 пройдёт летом в США, Мексике и Канаде. Впервые на нем сыграют 48 команд.

