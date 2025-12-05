АПЛ отдыхает: ФИФА вводит 3D-офсайд на ЧМ-2026

На предстоящем чемпионате мира система "5-сантиметровой зоны допуска" для определения офсайда, используемая в матчах АПЛ, применяться не будет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.
Сезон с 2021–22 годов в английской Премьер-лиге действует технология, которая визуально утолщает линию, чтобы определить, находится ли игрок вне игры. Предел в 5 сантиметров позволял, например, Флориану Вирцу забить в недавнем поединке "Ливерпуль" — "Фулхэм".
🎥Analysis of Wirtz's Goal against Fulham.— Manfred D. Kwarteng (@ManfredKwarteng) January 7, 2026
🔹Quality of Execution on the Timing of Pass and Runs.
🔹VC to NBC Sports on YouTube#football #soccer #liverpool #fulham #coach #analysis pic.twitter.com/b6twGvy7pv
Ранее также стало известно, что ФИФА создаст 3D-модели всех участников чемпионата мира, что обеспечит более точное определение положения "вне игры".
Напомним, ЧМ-2026 пройдёт летом в США, Мексике и Канаде. Впервые на нем сыграют 48 команд.
