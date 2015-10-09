Экс-футболист сборной Казахстана отказался от Европы и выбрал первую лигу

Бывший полузащитник сборной Казахстана Азат Нургалиев возглавит в качестве тренера клуб первой лиги – "Онтустик" из Шымкента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Перед ним поставлена задача – развитие собственных воспитанников. Также Нургалиев имел варианты трудоустройства ассистентом в клубах КПЛ и азербайджанском "Нефтчи", однако молодой специалист решил выбрать самостоятельную работу главным тренером.

Тренерскую карьеру 39-летний Нургалиев начинал в петропавловском "Кызылжаре", где помогал белорусу Александру Бразевичу, а затем – сербу Миличу Чурчичу.

В качестве футболиста уроженец Шымкента играл за родной "Ордабасы", а также "Тобол", "Астану", "Жетысу", "Сункар" и "Туран". За сборную Казахстана провёл 44 матча и забил три гола.

