Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Первая лига
Сегодня 14:00
 

Экс-футболист сборной Казахстана отказался от Европы и выбрал первую лигу

  Комментарии

Поделиться
Экс-футболист сборной Казахстана отказался от Европы и выбрал первую лигу Азат Нургалиев. ©ФК "Тобол"

Бывший полузащитник сборной Казахстана Азат Нургалиев возглавит в качестве тренера клуб первой лиги – "Онтустик" из Шымкента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Бывший полузащитник сборной Казахстана Азат Нургалиев возглавит в качестве тренера клуб первой лиги – "Онтустик" из Шымкента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Перед ним поставлена задача – развитие собственных воспитанников. Также Нургалиев имел варианты трудоустройства ассистентом в клубах КПЛ и азербайджанском "Нефтчи", однако молодой специалист решил выбрать самостоятельную работу главным тренером.

Тренерскую карьеру 39-летний Нургалиев начинал в петропавловском "Кызылжаре", где помогал белорусу Александру Бразевичу, а затем – сербу Миличу Чурчичу.

В качестве футболиста уроженец Шымкента играл за родной "Ордабасы", а также "Тобол", "Астану", "Жетысу", "Сункар" и "Туран". За сборную Казахстана провёл 44 матча и забил три гола.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Леверкузен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
10 января 22:30   •   не начат
Байер
Байер
(Леверкузен)
- : -
Штутгарт-1893
Штутгарт-1893
(Штутгарт)
Кто победит в основное время?
Байер
Ничья
Штутгарт-1893
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!