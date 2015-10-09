Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 12:30
 

Ещё одна сенсация случилась на Australian Open с участием Рыбакиной

Ещё одна сенсация случилась на Australian Open с участием Рыбакиной ©Depositphotos/rokas91

Российская теннисистка Екатерина Александрова (№11) не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), передают Vesti.kz.

В первом круге она сенсационно проиграла представительнице Турции Зейнеп Сёнмез, занимающей 112-е место в мировом рейтинге - 5:7, 6:4, 4:6.

Встреча длилась 2 часа 37 минут. Александрова сделала десять эйсов и допустила семь двойных ошибок, тогда как Сёнмез выполнила четыре подачи навылет при пяти двойных ошибках. 

Следующей соперницей Сёнмез станет победительница матча Анна Бондар (№75, Венгрия) - Элизабет Мандлик (№181, США).

Напомним, что в одиночном разряде Australian Open Казахстан представляют Елена Рыбакина (№5), Юлия Путинцева (№105) и Зарина Дияс (№285), а в мужской сетке — Александр Бублик (№10) и Александр Шевченко (№104). Путинцева уже оформила камбэк и сенсацию на старте турнира.

Разбор соперников Рыбакиной и других казахстанцев на Aus Open: кто выиграет, а кто в зоне риска?

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/64 финала, женщины
20 января 05:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Йуван
Проголосовало 7 человек

