Ещё одна сенсация случилась на Australian Open с участием Рыбакиной

Российская теннисистка Екатерина Александрова (№11) не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), передают Vesti.kz.

В первом круге она сенсационно проиграла представительнице Турции Зейнеп Сёнмез, занимающей 112-е место в мировом рейтинге - 5:7, 6:4, 4:6.

Встреча длилась 2 часа 37 минут. Александрова сделала десять эйсов и допустила семь двойных ошибок, тогда как Сёнмез выполнила четыре подачи навылет при пяти двойных ошибках.

Следующей соперницей Сёнмез станет победительница матча Анна Бондар (№75, Венгрия) - Элизабет Мандлик (№181, США).

Напомним, что в одиночном разряде Australian Open Казахстан представляют Елена Рыбакина (№5), Юлия Путинцева (№105) и Зарина Дияс (№285), а в мужской сетке — Александр Бублик (№10) и Александр Шевченко (№104). Путинцева уже оформила камбэк и сенсацию на старте турнира.

