Допинг-скандал Жанибека Алимханулы: появилось разъяснение о слушаниях

Президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал ситуацию вокруг допинг-проб и слушаний по делу чемпиона мира по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO), призвав не делать преждевременных выводов до завершения всех процедур, сообщают Vesti.kz.

"В связи с обсуждением в публичном пространстве положительных результатов допинг-проб и слушаний по делу профессионального боксера Жанибека Алимханулы, считаю необходимым дать разъяснение.

Дисциплинарной комиссией Казахстанской Федерации профессионального бокса проведено первое слушание, целью которого была первичная оценка материалов и процедур, а не вынесение поспешных выводов.

Уже на этом этапе стало ясно, что дело не может рассматриваться формально и требует дополнительной медицинской, экспертной и правовой оценки. В связи с этим принято решение о назначении повторного слушания на 23 января — это стандартная международная практика в сложных допинговых делах.

Подчёркиваю: положительный результат допинг-пробы сам по себе не доказывает умысел или значительную вину спортсмена. Комиссия рассматривает дело с учётом принципа No Significant Fault or Negligence, признанного международным спортивным правом.

До завершения всех процедур комиссия воздерживается от окончательных выводов. Все решения будут приняты исключительно на основании фактов, с соблюдением принципов справедливости и международных стандартов", - заявил Ерденбеков.

Напомним, в начале декабря стало известно, что допинг-проба A Алимханулы дала положительный результат на запрещённое вещество. В результате был отменён его объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой (32-3-3, 19 KO).

После обнародования данных теста команда боксёра настояла на вскрытии пробы B — процедура состоялась 9 января. По словам менеджера спортсмена Берика Султана, образец был направлен в специализированную лабораторию для повторного анализа.

Итоги проверки станут определяющими для дальнейшей карьеры Алимханулы — они повлияют на его чемпионский статус и перспективы проведения будущих титульных боёв. Ранее сообщалось, что проба B уже вскрыта, и теперь остаётся дождаться официального решения антидопинговых органов.

IBF объявила решение по Алимханулы после вскрытия допинг-пробы

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!