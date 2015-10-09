IBF объявила решение по Алимханулы после вскрытия допинг-пробы

Международная боксёрская федерация (IBF) представила обновлённые рейтинги во всех весовых категориях, в которых по-прежнему высокие позиции занимают представители Казахстана, передают Vesti.kz.

Алимханулы сохраняет статус чемпиона

В среднем весе Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) продолжает числиться действующим чемпионом мира по версии IBF. При этом его ситуация остаётся в центре внимания боксёрского сообщества. Напомним, что 7 декабря Алимханулы должен был провести объединительный поединок с чемпионом WBA Эрисланди Ларой (32-3-3, 19 KO), однако бой был отменён после появления информации о положительной допинг-пробе казахстанца.

8 января была вскрыта проба B, а окончательные результаты анализа ожидаются до конца текущего месяца. Последний бой 32-летний Алимханулы провёл в апреле в Астане, где уверенно защитил свои титулы, нокаутировав в пятом раунде француза Ануэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO).

Заурбек — в числе лидеров рейтинга

Во втором полулёгком весе Султан Заурбек (20-0, 13 KO) сохранил третью позицию в рейтинге IBF. При этом две первые строчки остаются вакантными, а чемпионским поясом в дивизионе владеет мексиканец Эдуардо Нуньес (29-1, 27 KO).

Свой последний поединок Заурбек провёл 5 апреля в Астане. В 12-раундовом бою он одержал победу единогласным решением судей над южноафриканцем(18-3, 12 KO), завоевав титул IBF Inter-Continental во втором полулёгком весе.

Дисквалификация или карьера: в команде Алимханулы выступили по допинговому делу

