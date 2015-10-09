Дисквалификация или карьера: в команде Алимханулы выступили по допинговому делу

Менеджер объединённого чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) Берик Султан высказался о возможных сценариях развития ситуации вокруг второго допинг-теста своего подопечного, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Продолжит ли карьеру Алимханулы в случае провала?

По словам Султана, независимо от итогов повторного анализа допинг-пробы, Алимханулы намерен продолжать профессиональную карьеру и не собирается сдаваться.

"Сейчас нас ждет два варианта. Первый вариант — мы надеемся, что проба окажется чистой. Тогда два титула останутся, и мы будем дальше продолжать. Второй — плохой вариант. Двух титулов лишат, и на время, не знаю, на сколько, будет дисквалификация. Но мы не опустим руки", — рассказал менеджер.

"Испытания делают нас сильнее"

В команде казахстанского чемпиона подчёркивают, что возникшие трудности не сломают боксёра, а, напротив, станут дополнительной мотивацией на пути к главной цели — абсолютному чемпионству.

"Многие боксёрские аналитики и некоторые болельщики думают, что это крест на карьере Жанибека, что он больше не сможет достичь никаких целей. Бывают команды, которые после одной трудности отчаиваются. Бывают боксёры и спортсмены, которые ломаются. Но мы не такие. Нас испытания и трудности делают сильными. Жанибеку сейчас 33 года. Смотрите, Кроуфорд победил Канело в 38 лет. Усик в том же возрасте хорошо выглядит. У нас всё впереди. На этом ничего не заканчивается. Мы только начинаем. Мы соберём все четыре титула. И Жанибек будет первым абсолютным чемпионом мира из Казахстана", — заявил Султан.

Отменённый бой с чемпионом мира из-за скандала

Напомним, в начале декабря стало известно, что анализ первой допинг-пробы Жанибека Алимханулы выявил наличие запрещённого вещества. В результате был отменён его объединительный поединок против чемпиона мира по версии WBA кубинца Эрисланди Лары (32-3-3, 19 KO). После обнародования результатов пробы A команда боксёра инициировала процедуру вскрытия пробы B, которая была запланирована на 9 января.

Итоги повторного анализа станут определяющими для дальнейшей карьеры Алимханулы, его чемпионского статуса и перспектив проведения будущих титульных боёв. Ранее уже сообщалось, что проба B была вскрыта — теперь остаётся дождаться официального решения антидопинговых служб.

