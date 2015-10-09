Рыбакина признала главную проблему после сенсации в Брисбене

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) неожиданно уступила чешке Каролине Муховой (№20) в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), положив конец своей 13-матчевой победной серии, передают Vesti.kz.

Сенсацией завершился матч Рыбакиной на турнире за 600 миллионов

На пресс-конференции Рыбакина отметила свою плохую подачу, которую она хочет исправить перед Australian Open.

"Это не тот результат, на который я надеялась, но, к счастью, у меня теперь есть время поработать над некоторыми моментами. В последних двух матчах я очень мучилась с подачей, мои движения были не самыми оптимальными.

Всё должно быть в гармонии. Мне также нужно улучшить начало матчей, моя подача должна быть более эффективной, особенно с точки зрения процента. Мне нужно сосредоточиться на положительных моментах и не повторять тех же ошибок", - сказала она.