Рыбакина признала главную проблему после сенсации в Брисбене

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) неожиданно уступила чешке Каролине Муховой (№20) в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), положив конец своей 13-матчевой победной серии, передают Vesti.kz.
На пресс-конференции Рыбакина отметила свою плохую подачу, которую она хочет исправить перед Australian Open.
"Это не тот результат, на который я надеялась, но, к счастью, у меня теперь есть время поработать над некоторыми моментами. В последних двух матчах я очень мучилась с подачей, мои движения были не самыми оптимальными.
Всё должно быть в гармонии. Мне также нужно улучшить начало матчей, моя подача должна быть более эффективной, особенно с точки зрения процента. Мне нужно сосредоточиться на положительных моментах и не повторять тех же ошибок", - сказала она.
Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (около 613,4 миллиона тенге).
