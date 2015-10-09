"Огромное достижение". Что говорят о сенсации в матче Рыбакиной

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал сенсационное поражение казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№5) от чешки Каролины Муховой (№20) в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.
Сенсацией завершился матч Рыбакиной на турнире за 600 миллионов
"Мухова - Рыбакина 6:2, 2:6, 6:4.
Каролина прервала 13-матчевую победную серию Елены.
Как она уже много раз доказывала, нет никого, кого она не смогла бы победить.
Её интеллект, атлетизм и артистизм на корте не имеют себе равных.
✅17-я победа над игроком из топ-10.
✅1-й полуфинал в Брисбене.
Огромное достижение", - пишет источник.
Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (около 613,4 миллиона тенге).
Ранее стало известно, сколько заработала Рыбакина на первом турнире 2026 года.
