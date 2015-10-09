Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 16:06
 

"Огромное достижение". Что говорят о сенсации в матче Рыбакиной

Елена Рыбакина. Фото: ©КТФ/Андрей Ударцев

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал сенсационное поражение казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№5) от чешки Каролины Муховой (№20) в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Сенсацией завершился матч Рыбакиной на турнире за 600 миллионов

"Мухова - Рыбакина 6:2, 2:6, 6:4.

Каролина прервала 13-матчевую победную серию Елены.

Как она уже много раз доказывала, нет никого, кого она не смогла бы победить.

Её интеллект, атлетизм и артистизм на корте не имеют себе равных.

✅17-я победа над игроком из топ-10.
✅1-й полуфинал в Брисбене.

Огромное достижение", - пишет источник.

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (около 613,4 миллиона тенге).

Ранее стало известно, сколько заработала Рыбакина на первом турнире 2026 года.

Грустное падение с рекордом: в казахстанском теннисе случится то, чего не было 11 лет

