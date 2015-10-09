Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Профи-бокс
Сегодня 08:35
 

Вскрыта вторая допинг-проба Жанибека Алимханулы

Вскрыта вторая допинг-проба Жанибека Алимханулы Жанибек Алимханулы. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Рахимжан Ерденбеков сообщил о вскрытии пробы B допинг-теста объединённого чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO), передают Vesti.kz.

Продолжение
"Ну что, проба B вскрыта. Будем в молитвах, народ Казахстана. Ждём результаты", — написал спортивный функционер в соцсетях.

Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Рахимжан Ерденбеков сообщил о вскрытии пробы B допинг-теста объединённого чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибека АлимханулыСкриншот: instagram.com/rakhimzhan_yerdenbekov

Контекст ситуации

Напомним, в начале декабря стало известно, что анализ первой допинг-пробы казахстанского боксёра выявил наличие запрещённого вещества. В связи с этим был отменён его объединительный поединок против чемпиона мира по версии WBA кубинца Эрисланди Лары (32-3-3, 19 KO).

Что дальше?

После обнародования результатов пробы A команда Алимханулы инициировала процедуру вскрытия пробы B. Эта процедура была запланирована на 9 января, и теперь остаётся дождаться официального заключения антидопинговых служб.

Результаты повторного анализа станут ключевыми для дальнейшей карьеры Жанибека Алимханулы и определят его спортивное будущее, а также судьбу потенциальных чемпионских боёв и титулов.
 
"Заберут титулы". Менеджер Алимханулы выступил с заявлением по допинговому делу

