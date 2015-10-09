Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
В команде Алимханулы высказались о вскрытии второй допинг-пробы

В команде объединённого чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO, казахстанского боксёра Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) прокомментировали вскрытие пробы B допинг-теста, сообщают Vesti.kz.

"Дай Аллах, проба B будет вскрыта сегодня. В Америке только начинается рассвет. Члены команды принимают официальное участие. Проба отправляется в лабораторию. Когда результат будет известен, он будет официально объявлен! Надеемся, Бог даст, всё будет хорошо!" — сообщается в заявлении команды в соцсетях.

Напомним, в начале декабря стало известно, что анализ первой допинг-пробы казахстанского боксёра выявил запрещённое вещество. В связи с этим был отменён его объединительный бой с чемпионом мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой (32-3-3, 19 KO). После публикации результатов пробы A команда Алимханулы инициировала вскрытие пробы B. Эта процедура была запланирована на 9 января, и теперь остаётся дождаться официального заключения антидопинговых служб.

Результаты повторного анализа станут решающими для дальнейшей карьеры Жанибека Алимханулы, определят его спортивное будущее и повлияют на перспективу будущих чемпионских боёв и титулов. Ранее стало известно, что проба B уже вскрыта — подробности доступны по ссылке.

"Заберут титулы". Менеджер Алимханулы выступил с заявлением по допинговому делу

