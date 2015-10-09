Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 12:30
 

Лидер "Реала" разнёс команду после матча с "Атлетико"

  Комментарии

Поделиться
Лидер "Реала" разнёс команду после матча с "Атлетико" ©x.com/realmadriden

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде после победы над "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании жёстко высказался об игре своей команды, передают Vesti.kz

Поделиться

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде после победы над "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании жёстко высказался об игре своей команды, передают Vesti.kz

Несмотря на итоговый успех со счётом 2:1, уругваец признался, что по качеству футбола соперник выглядел предпочтительнее.

"Если быть честным, они играли лучше нас. У них было больше контроля мяча и больше моментов", - цитируют Вальверде Cadena COPE

По словам хавбека, ранний гол сыграл с мадридцами злую шутку. Команда слишком рано сбавила темп и утратила контроль над происходящим на поле.

"Мы немного расслабились после быстрого мяча. Из-за этого стало сложнее держать игру под своим контролем и навязывать сопернику свой стиль", - отметил он.

"Мы создавали угрозы, но в основном за счёт контратак или ошибок соперника. Это не тот футбол, к которому мы стремимся", - признал полузащитник.

Самый дорогой игрок мира пополнит состав "Реала"

Напомним, что уже 11 января болельщиков ждёт главное футбольное событие турнира - финал Суперкубка Испании, в котором сойдутся "Барселона" и "Реал". 

Действующим обладателем трофея является "Барселона". В финале Суперкубка Испании 2025 года каталонцы уверенно обыграли "сливочных" со счетом 5:2.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 января 21:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Вольфсбург
Вольфсбург
(Вольфсбург)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Вольфсбург
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!