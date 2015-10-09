Лидер "Реала" разнёс команду после матча с "Атлетико"

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде после победы над "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании жёстко высказался об игре своей команды, передают Vesti.kz.

Несмотря на итоговый успех со счётом 2:1, уругваец признался, что по качеству футбола соперник выглядел предпочтительнее.

"Если быть честным, они играли лучше нас. У них было больше контроля мяча и больше моментов", - цитируют Вальверде Cadena COPE.

По словам хавбека, ранний гол сыграл с мадридцами злую шутку. Команда слишком рано сбавила темп и утратила контроль над происходящим на поле.

"Мы немного расслабились после быстрого мяча. Из-за этого стало сложнее держать игру под своим контролем и навязывать сопернику свой стиль", - отметил он. "Мы создавали угрозы, но в основном за счёт контратак или ошибок соперника. Это не тот футбол, к которому мы стремимся", - признал полузащитник.

Напомним, что уже 11 января болельщиков ждёт главное футбольное событие турнира - финал Суперкубка Испании, в котором сойдутся "Барселона" и "Реал".

Действующим обладателем трофея является "Барселона". В финале Суперкубка Испании 2025 года каталонцы уверенно обыграли "сливочных" со счетом 5:2.

