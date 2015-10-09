"Всё легально". Менеджер Алимханулы сделал заявление после вскрытия допинг-пробы

Менеджер казахстанского чемпиона мира по боксу в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) рассказал о процедуре вскрытия допинг-пробы B и ожиданиях команды, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

В ночь с 8 на 9 января президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков проинформировал о вскрытии второй допинг-пробы.

Позже эту информацию подтвердил менеджер Жанибека Алимханулы Берик Султан, также пояснив, каким образом будет проходить дальнейшая процедура и какие шаги предстоит предпринять после вскрытия пробы B.

"Насчёт второй пробы - её сегодня открыли в Америке. Всё прошло хорошо. Ребята из нашей команды присутствовали при открытии пломб. Сказали, что всё легально, всё хорошо, всё законно. Её отправили в лабораторию. Теперь ждём новостей, результатов. Они сказали, что скоро появится, но дату не сказали нам", — заявил Султан.

По словам менеджера, команда Жанибека Алимханулы продолжает настаивать на чистоте боксёра.

"Все болельщики верят, что Жанибек не употребляет запрещенных веществ. Мы сами пропагандируем чистый спорт. Многие боксёры подражают Жанибеку. Жанибек как личность, как спортсмен знает, что нужно пить, какие витамины нужно использовать, какие не нужно. Он профессионал, 7 лет уже в профессиональном боксе. Он не начинающий боксер, он профессиональный боксер, он чемпион мира. Наша команда знает, что нужно пить, что не нужно пить, что вредно, что полезно. Мы не употребляли и не будем в будущем никаких запрещенных веществ употреблять. И в прошлом не употребляли", — добавил менеджер.

Напомним, в начале декабря стало известно, что анализ первой допинг-пробы казахстанского боксёра показал наличие запрещённого вещества. Вследствие этого был отменён объединительный бой Жанибека Алимханулы против чемпиона мира по версии WBA, кубинца Эрисланди Лары (32-3-3, 19 KO).

После публикации результатов пробы A команда спортсмена сразу же воспользовалась своим правом и инициировала процедуру вскрытия пробы B, которая была запланирована на 9 января. В настоящее время остаётся ожидать официального вердикта антидопинговых органов.

Итоги повторного анализа могут сыграть решающую роль в дальнейшей карьере Алимханулы, напрямую повлияв на его спортивное будущее, статус чемпиона, а также перспективы проведения объединительных поединков и сохранения титулов.

Легенда мирового бокса вынес вердикт Жанибеку Алимханулы

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!