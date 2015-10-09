Полузащитник сборной Казахстана покинул "Женис". На него претендует "Астана"

Игрок сборной Казахстана Динмухамед Караман покинул "Женис" и продолжит карьеру в другом клубе КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Караман и "Женис" не договорились о пролонгации контракта. При этом, сразу после завершения сезона-2025 с Динмухамедом вступили в переговоры представители "Астаны", в нем крайне заинтересован тренерский штаб. Однако, на данный момент переход в команду Григория Бабаяна не подтвержден. Не исключено, что на Карамана вышли и другие ведущие клубы КПЛ.

Напомним, что в 2025 году Караман дебютировал в составе национальной сборной в квалификации ЧМ-2026 в матче против Бельгии (0:6). Позже он отметился е ярким голом "ножницами" в ворота Северной Македонии (1:1).

В прошлом сезоне Динмухамед провёл 29 игр, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро — это эквивалентно около 240,4 миллиона тенге.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!