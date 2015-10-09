5 голами обернулся матч соперника "Кайрата" с "Челси" за финал

Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 08:14
 

Лондонский "Арсенал" обыграл земляков из "Челси" в матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла на "Стэмфорд Бридж", который является домашним стадионом "синих".

Лондонский "Арсенал" обыграл земляков из "Челси" в матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла на "Стэмфорд Бридж", который является домашним стадионом "синих".

На седьмой минуте защитник "Арсенала" Бен Уайт открыл счёт ударом головой после подачи с углового. На 49-й минуте нападающий Виктор Дьёкереш удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте вингер "Челси" Алехандро Гарначо сократил отставание в счёте. На 71-й минуте полузащитник Мартин Субименди забил третий гол "канониров". На 83-й минуте Гарначо оформил дубль.

Ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги состоится 2 февраля. В финале победитель противостояния встретится с сильнейшей командой из пары "Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Обладатель Кубка определится 22 марта.

Напомним, "Арсенал" в матче восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов примет на своем поле алматинский "Кайрат". Игра пройдет в ночь с 28 на 29 января.

