Чеснокову отложили дебют в Премьер-лиге: "Хартс" победил несмотря на удаление

"Хартс" в матче 17-го тура шотландской Премьер-лиги обыграл на своем поле "Сент-Миррен", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 60-й минуте Лоренс Шенкленд вывел хозяев поля вперед, а на 80-й исландский полузащитник Томан Магнуссон установил окончательный результат.

Примечательно, что "Хартс" с 15-й минуты играл в меньшинстве после удаления Бани Банингиме.

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков, перешедший недавно в "Хартс" остался на скамейке запасных шотландского клуба. Это второй матч казахстанца в запасе.

"Хартс" набрал 50 очков и лидирует в таблице чемпионата Шотландии. "Селтик" отстает на шесть баллов.

Goodnight, Jambos



Gorgie Rules ♥️ pic.twitter.com/pepElHu1Aj — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) January 14, 2026

