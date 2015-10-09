Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 07:59
 

Чеснокову отложили дебют в Премьер-лиге: "Хартс" победил несмотря на удаление

"Хартс" в матче 17-го тура шотландской Премьер-лиги обыграл на своем поле "Сент-Миррен", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 60-й минуте Лоренс Шенкленд вывел хозяев поля вперед, а на 80-й исландский полузащитник Томан Магнуссон установил окончательный результат.

Примечательно, что "Хартс" с 15-й минуты играл в меньшинстве после удаления Бани Банингиме.

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков, перешедший недавно в "Хартс" остался на скамейке запасных шотландского клуба. Это второй матч казахстанца в запасе.

"Хартс" набрал 50 очков и лидирует в таблице чемпионата Шотландии. "Селтик" отстает на шесть баллов.

