"Мы достигли дна": лидер "Реала" сделал жёсткое признание после позорного вылета

Пресс-служба мадридского "Реала" обнародовала полный текст обращения Дани Карвахаля к болельщикам после резонансного фиаско в Кубке Испании, сообщают Vesti.kz.

В среду, 14 января, "сливочные" сенсационно завершили выступление в турнире, уступив в 1/8 финала скромному "Альбасете" — команде, идущей лишь на 17-й позиции Сегунды. Матч закончился поражением грандов со счётом 2:3 и стал одним из самых громких провалов "Реала" в сезоне.

"Сегодня мы достигли дна. Нас выбила из турнира команда из Сегунды, и я поздравляю их. С завтрашнего дня мы должны быть самокритичны как индивидуально, так и коллективно. У нас еще есть время, чтобы переломить ход сезона. Нам предстоит бороться за победу в двух фантастических соревнованиях. Команда сейчас не в лучшей форме, и нам нужно усердно работать.

Мы все должны выкладываться на полную, и это реальность. Вот что мы должны сказать: мы должны выкладываться на все сто. Мы также приносим извинения болельщикам, и я, прежде всего, не соответствую уровню и ожиданиям этого клуба. Мы обещаем отдавать все силы в играх в течение следующих нескольких месяцев, чтобы изменить ситуацию", — сказал Карвахаль.

Встреча с "Альбасете" стала первой для нового наставника "Реала" Альваро Арбелоа, который сменил на этом посту Хаби Алонсо.

