Испания
Сегодня 07:34
 

"Реал" оконфузился в первом матче Альваро Арбелоа

"Реал" оконфузился в первом матче Альваро Арбелоа

Мадридский "Реал" уступил "Альбасете" в матче 1/8 финала Кубка Испании и вылетел из турнира, сообщают Vesti.kz. Встреча "сливочных" с представителями второй лиги прошла в Альбасете.

На 42-й минуте Хави Вильяр точным ударом открыл счёт и зажёг трибуны "Альбасете". Уже в компенсированное к первому тайму время (45+3) аргентинец Франко Мастантуоно вернул интригу, сравняв цифры на табло.

Развязка получилась огненной: на 82-й минуте Хефте Бетанкор снова вывел хозяев вперёд, но "Реал" успел ответить — на 90+1-й Гонсало Гарсия забил второй мяч мадридцев. Последнее слово осталось за "Альбасете": на 90+4-й минуте Бетанкор оформил победный гол и стал героем вечера.

В итоге мадридский "Реал" сенсационно завершил выступление в Кубке Испании. Поединок с "Альбасете" стал дебютным для "сливочных" под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа, который недавно сменил на этом посту Хаби Алонсо.

