Махачеву выбрали самого сложного соперника в UFC: феномен из Казахстана

Российский боец АСА Рамазан Эмеев высказался о потенциально самом опасном оппоненте для действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, передают Vesti.kz.

Вердикт от спарринг-партнёра

Эмеев, который регулярно работает с Махачевым на тренировках, отметил, что наибольшую конкуренцию чемпиону способен навязать непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).

"Максимальную конкуренцию может составить Шавкат Рахмонов. Высокий. Борьба есть. Я сам работаю с Исламом на спаррингах. Он очень крепкий для 77 кг. У него кондиции стали лучше, он физически окреп, стал легче восстанавливаться. Махачев еще долго будет чемпионом. Года три у него на самом пике еще есть. Он аккуратно подходит к поединкам", – сказал Эмеев в интервью MMA.Metaratings.ru.

Текущая форма Махачева

34-летний Ислам Махачев свой последний бой провёл в ноябре 2025 года на турнире UFC 322. В титульном поединке россиянин уверенно одолел Джека Деллу Маддалену (18-3), одержав победу единогласным решением судей.

Ситуация с Рахмоновым

Шавкат Рахмонов в последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года на UFC 310, где в пятираундовом бою победил ирландца Иэна Гэрри (17-1) единогласным решением судей. Этот поединок стал первым в карьере казахстанца, дошедшим до решения — в предыдущих 18 боях он финишировал всех соперников.

В том бою Рахмонов получил травму, из-за которой пропустил весь 2025 год. Его возвращение в октагон ожидается в первой половине 2026 года.

В США одобрили бой Махачева против казахстанца с 19-0 в UFC

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!