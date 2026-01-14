Сорвался первый титульный бой UFC в 2026 году: известны подробности ©

Чемпионка UFC в легчайшем весе американка Кайла Харрисон (19–1) не сможет выйти в октагон против легендарной бразильянки Аманды Нуньес (23–5) из-за серьёзной травмы, передают Vesti.kz.

Травма перед большим боем

35-летняя представительница США, владеющая чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, выбыла из запланированного поединка с членом Зала славы UFC Амандой Нуньес из-за травмы шеи, полученной Харрисон в ходе подготовки к бою. Об этом сообщил журналист Лео Гимарайнш на своей странице в социальной сети X.

Операция и сроки возвращения

По имеющимся данным, спортсменке потребуется хирургическое вмешательство. Ожидается, что процесс восстановления займёт около шести месяцев, после чего Кайла сможет вернуться к выступлениям. На данный момент неизвестно, намерено ли руководство UFC вводить временный чемпионский титул или подбирать Нуньес новую соперницу.

Планы турнира UFC 324

Поединок Харрисон — Нуньес должен был стать со-главным событием турнира UFC 324, который запланирован на 25 января в Лас-Вегасе (США) и откроет календарь промоушена в 2026 году.

Kayla Harrison is OUT of her scheduled fight against Amanda Nunes at #UFC324 with a neck injury 🚨



Via @leoguimaraesmma pic.twitter.com/Vd76GQuNgY — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) January 14, 2026

Главный бой вечера пока в силе

Главным событием UFC 324 по-прежнему значится поединок за временный титул в лёгком весе между американцем Джастином Гэджи (26–5) и британцем Пэдди Пимблеттом (23–3).

Чемпионом в их дивизионе остаётся испанец грузинского происхождения Илия Топурия (17-0), взявший паузу на неопределённый срок по семейным обстоятельствам.

