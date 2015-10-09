Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
MMA
Сегодня 11:30
 

4 золота и 15 медалей: сборная Казахстана доказала силу на Азии по ММА

4 золота и 15 медалей: сборная Казахстана доказала силу на Азии по ММА ©instagram.com/kazmma_official/

С 9 по 11 января в китайском городе Лучжоу прошёл III чемпионат Азии по смешанным боевым искусствам (ММА) под эгидой Asian Mixed Martial Arts Association (AMMA), сообщают Vesti.kz. Турнир собрал сильнейшие сборные континента и стал важной вехой в развитии азиатского ММА.

Казахстан на престижном международном первенстве представляла национальная сборная, составленная из молодых и перспективных бойцов. Делегацию возглавили вице-президент Олимпийского комитета, почётный президент Национальной федерации ММА Казахстана Гаджи Гаджиев и президент Федерации Сагиндык Мекеев.

По итогам соревнований казахстанские спортсмены подтвердили высокий уровень подготовки и командного духа, уверенно войдя в тройку сильнейших сборных Азии. В активе команды — 15 наград: 4 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых медалей.

III чемпионат Азии AMMA стал первым этапом отбора:

  • на Азиатские игры 2026 года (Айти–Нагоя, Япония);
  • на Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам (AIMAG) 2026 года, которые пройдут с 28 ноября по 7 декабря в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

а второй раунд квалификации запланирован на май текущего года. Уже сейчас молодые бойцы сборной Казахстана с честью представили страну на международной арене, продемонстрировав серьёзный потенциал отечественного ММА.

Медалисты сборной Казахстана:

  1. Каиргали Адилбек (77 кг, модерн) — золото;
  2. Куатов Еламан (120 кг, традишен) — золото;
  3. Шакирбеков Абылай (96 кг, традишен) — золото;
  4. Шынбаев Кадирбек (71 кг, модерн) — золото;
  5. Ермагамбетова Жансая (69 кг, традишен) — серебро;
  6. Сагатбек Нурканат (85 кг, традишен) — серебро;
  7. Айтжан Меиржан (56,7 кг, традишен) — серебро;
  8. Акимбек Аделя (60 кг, традишен) — бронза;
  9. Жакан Аружан (54 кг, модерн) — бронза;
  10. Уалиева Аружан (54 кг, традишен) — бронза;
  11. Жумагазиева Айнур (49 кг, традишен) — бронза;
  12. Сражатов Марат (60 кг, традишен) — бронза;
  13. Буркуталин Еркингали (77 кг, традишен) — бронза;
  14. Колесников Владимир (60 кг, традишен) — бронза;
  15. Али Мусакулов (96 кг, модерн) — бронза.

В рамках чемпионата также состоялась официальная встреча Гаджи Гаджиева с президентом AMMA Гордоном Тангом. Стороны обсудили перспективы развития смешанных боевых искусств в Азии и на мировой арене, а также возможные направления дальнейшего сотрудничества.

Фото: instagram.com/kazmma_official © (1, 2).

