4 золота и 15 медалей: сборная Казахстана доказала силу на Азии по ММА

С 9 по 11 января в китайском городе Лучжоу прошёл III чемпионат Азии по смешанным боевым искусствам (ММА) под эгидой Asian Mixed Martial Arts Association (AMMA), сообщают Vesti.kz. Турнир собрал сильнейшие сборные континента и стал важной вехой в развитии азиатского ММА.
Казахстан на престижном международном первенстве представляла национальная сборная, составленная из молодых и перспективных бойцов. Делегацию возглавили вице-президент Олимпийского комитета, почётный президент Национальной федерации ММА Казахстана Гаджи Гаджиев и президент Федерации Сагиндык Мекеев.
По итогам соревнований казахстанские спортсмены подтвердили высокий уровень подготовки и командного духа, уверенно войдя в тройку сильнейших сборных Азии. В активе команды — 15 наград: 4 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых медалей.
III чемпионат Азии AMMA стал первым этапом отбора:
- на Азиатские игры 2026 года (Айти–Нагоя, Япония);
- на Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам (AIMAG) 2026 года, которые пройдут с 28 ноября по 7 декабря в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия.
а второй раунд квалификации запланирован на май текущего года. Уже сейчас молодые бойцы сборной Казахстана с честью представили страну на международной арене, продемонстрировав серьёзный потенциал отечественного ММА.
Медалисты сборной Казахстана:
- Каиргали Адилбек (77 кг, модерн) — золото;
- Куатов Еламан (120 кг, традишен) — золото;
- Шакирбеков Абылай (96 кг, традишен) — золото;
- Шынбаев Кадирбек (71 кг, модерн) — золото;
- Ермагамбетова Жансая (69 кг, традишен) — серебро;
- Сагатбек Нурканат (85 кг, традишен) — серебро;
- Айтжан Меиржан (56,7 кг, традишен) — серебро;
- Акимбек Аделя (60 кг, традишен) — бронза;
- Жакан Аружан (54 кг, модерн) — бронза;
- Уалиева Аружан (54 кг, традишен) — бронза;
- Жумагазиева Айнур (49 кг, традишен) — бронза;
- Сражатов Марат (60 кг, традишен) — бронза;
- Буркуталин Еркингали (77 кг, традишен) — бронза;
- Колесников Владимир (60 кг, традишен) — бронза;
- Али Мусакулов (96 кг, модерн) — бронза.
В рамках чемпионата также состоялась официальная встреча Гаджи Гаджиева с президентом AMMA Гордоном Тангом. Стороны обсудили перспективы развития смешанных боевых искусств в Азии и на мировой арене, а также возможные направления дальнейшего сотрудничества.
Фото: instagram.com/kazmma_official © (1, 2).
