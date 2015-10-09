4 золота и 15 медалей: сборная Казахстана доказала силу на Азии по ММА

С 9 по 11 января в китайском городе Лучжоу прошёл III чемпионат Азии по смешанным боевым искусствам (ММА) под эгидой Asian Mixed Martial Arts Association (AMMA), сообщают Vesti.kz. Турнир собрал сильнейшие сборные континента и стал важной вехой в развитии азиатского ММА.

Казахстан на престижном международном первенстве представляла национальная сборная, составленная из молодых и перспективных бойцов. Делегацию возглавили вице-президент Олимпийского комитета, почётный президент Национальной федерации ММА Казахстана Гаджи Гаджиев и президент Федерации Сагиндык Мекеев.

По итогам соревнований казахстанские спортсмены подтвердили высокий уровень подготовки и командного духа, уверенно войдя в тройку сильнейших сборных Азии. В активе команды — 15 наград: 4 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых медалей.

III чемпионат Азии AMMA стал первым этапом отбора:

на Азиатские игры 2026 года (Айти–Нагоя, Япония);

на Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам (AIMAG) 2026 года, которые пройдут с 28 ноября по 7 декабря в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

а второй раунд квалификации запланирован на май текущего года. Уже сейчас молодые бойцы сборной Казахстана с честью представили страну на международной арене, продемонстрировав серьёзный потенциал отечественного ММА.

Медалисты сборной Казахстана:

Каиргали Адилбек (77 кг, модерн) — золото; Куатов Еламан (120 кг, традишен) — золото; Шакирбеков Абылай (96 кг, традишен) — золото; Шынбаев Кадирбек (71 кг, модерн) — золото; Ермагамбетова Жансая (69 кг, традишен) — серебро; Сагатбек Нурканат (85 кг, традишен) — серебро; Айтжан Меиржан (56,7 кг, традишен) — серебро; Акимбек Аделя (60 кг, традишен) — бронза; Жакан Аружан (54 кг, модерн) — бронза; Уалиева Аружан (54 кг, традишен) — бронза; Жумагазиева Айнур (49 кг, традишен) — бронза; Сражатов Марат (60 кг, традишен) — бронза; Буркуталин Еркингали (77 кг, традишен) — бронза; Колесников Владимир (60 кг, традишен) — бронза; Али Мусакулов (96 кг, модерн) — бронза.

В рамках чемпионата также состоялась официальная встреча Гаджи Гаджиева с президентом AMMA Гордоном Тангом. Стороны обсудили перспективы развития смешанных боевых искусств в Азии и на мировой арене, а также возможные направления дальнейшего сотрудничества.

Фото: instagram.com/kazmma_official © (1, 2).

