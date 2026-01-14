UFC призвали организовать поединок Рахмонова против бойца с 19-0

Эксперт MMA Аарон Бронстетер предложил UFC организовать бой между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и эквадорцем Майклом Моралесом, назвав его одним из самых интригующих возможных поединков в полусреднем весе, передают Vesti.kz.

Мнение эксперта

Авторитетный обозреватель из Sportsnet составил список боёв, которые, по его мнению, стоит организовать UFC. В числе главных предложений — противостояние двух непобеждённых полусредневесов с идеальным рекордом 19-0.

"Майкл Моралес против Шавката Рахмонова — этот поединок между двумя бойцами из топ-5 полусреднего веса должен вызывать восторг у всех фанатов. Два габаритных полусредневеса с одинаковыми профессиональными рекордами 19-0 — и бой, который фактически стал бы претендентским на титул, лучше и представить сложно. При этом я считаю, что и Рахмонов, и Моралес являются более достойными претендентами, чем Мачадо Гарри или Усман. Если же UFC решит свести Махачева с кем-то другим, помимо Моралеса или Рахмонова, то их очный поединок станет максимально возможным вариантом по уровню интриги и значимости", — отметил Бронстетер.

Последний бой Рахмонова

Шавкат Рахмонов (19-0) в последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310. В пятираундовом поединке казахстанский боец уверенно победил ирландца Иэна Гэрри (17-1) единогласным решением судей. В том бою Рахмонов получил травму, из-за которой был вынужден пропустить весь 2025 год.

Форма Майкла Моралеса

Эквадорский боец Майкл Моралес (19-0) продолжает впечатляющую победную серию. 15 ноября 2025 года он нокаутировал американца Шона Брэди (18-2) уже в первом раунде, нанеся тому лишь второе поражение в профессиональной карьере.

Оба бойца входят в элиту полусреднего дивизиона и рассматриваются как потенциальные претенденты на титул. Возможный поединок между Рахмоновым и Моралесом может определить следующего соискателя чемпионского пояса UFC.

