Рахмонову выбрали первого соперника после травмы в UFC: идёт с 28-1

Журналист нью-йоркского издания EmpireSportsMedia Дэниел Каннингем назвал самые ожидаемые поединки, которые могут состояться в UFC в 2026 году, сообщают Vesti.kz.

В список потенциальных громких боёв он включил и противостояние действующего чемпиона полусреднего веса, россиянина Ислама Махачева (28-1) с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0).

"В UFC нет более интересного соперника для Махачева, чем Рахмонов"

В материале отмечается, что после перехода Махачева в более тяжёлую весовую категорию вопрос первого претендента на титульный бой остаётся открытым. Несмотря на обсуждения вокруг других кандидатов, Каннингем считает наиболее логичным и зрелищным вариантом именно поединок с непобеждённым казахстанцем.

"На мой взгляд, наиболее интересным вариантом является непобежденный претендент номер один Шавкат Рахмонов (19-0). Рахмонов не выступал в 2025 году из-за травмы колена, но до начала этого года он имел все шансы побороться за титул. Последний бой Рахмонова состоялся в декабре 2024 года, где он победил Иэна Мачадо Гарри. До этого момента Рахмонов показывал 100 процентов побед досрочно, но Мачадо Гарри довел бой до конца. Я не думаю, что у UFC есть более интересный соперник для Махачева, чем непобежденный Рахмонов, и это бой, который я пытаюсь воплотить в жизнь в 2026 году", — пишет Каннингем.

Последний бой Рахмонова и позиция в ростере UFC

Последний поединок Шавкат Рахмонов провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310, где одержал победу над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри (17-1) единогласным решением судей. Однако в том бою казахстанец получил травму колена, из-за которой был вынужден пропустить весь 2025 год и временно выпал из титульной гонки.

Несмотря на длительное отсутствие, Рахмонов сохраняет статус одного из главных претендентов дивизиона и на данный момент занимает вторую строчку рейтинга полусреднего веса UFC.

