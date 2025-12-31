Время мести для Шавката? UFC решил дать Рахмонову неожиданного соперника

В начале 2026 года в UFC может состояться громкий реванш с участием Шавката Рахмонова (19-0) — на этот раз на кону будет шанс выйти на титульный бой, передают Vesti.kz.

Возможный реванш

Как сообщает Pundit Arena, в лучшей лиге мира рассматривают проведение повторного поединка между Рахмоновым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри (17-1). Предполагается, что этот бой может получить статус финального отборочного поединка за титул чемпиона в полусреднем весе.

При этом ни Рахмонов, ни Гэрри, по данным источника, не станут следующими претендентами на бой с действующим чемпионом - россиянином Исламом Махачевым (28-1). Ожидается, что первую защиту титула дагестанец проведёт против эквадорца Майкла Моралеса (19-0). В рейтинге дивизиона Рахмонов занимает второе место, а Гарри идёт сразу следом — третьим.

История противостояния

В последний раз Шавкат Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года в соглавном событии UFC 310. Изначально он должен был драться за пояс с американцем Белалом Мухаммадом (24-5), однако чемпион снялся из-за травмы. В итоге казахстанец принял бой с Иэном Гарри, провёл пятираундовый поединок без чемпионского статуса и нанёс ирландцу первое поражение в карьере.

Гэрри гордится тем, что нанёс травму Шавкату?

После этого планировалось, что Рахмонов всё же поборется за титул с Мухаммадом в мае, однако травма колена выбила его из строя на весь 2025 год. Сам Гэрри не раз заявлял, что именно он нанёс судьбоносную травму Шавкату и открыто хвастался этим в общении с фанатами в соцсетях.

Текущая форма Мачадо

За время отсутствия Рахмонова Иэн Мачадо Гарри успел реабилитироваться за поражение, одержав две победы подряд. В последний раз ирландец дрался 22 ноября, когда сумел взять верх над экс-чемпионом UFC Белалом Мухаммадом.

Возможный реванш с Рахмоновым может поставить точку в их противостоянии — и определить следующего претендента на чемпионский пояс.

В США одобрили бой Махачева против казахстанца с 19-0 в UFC

