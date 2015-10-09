Казахстанский боец сделал заявление после скандального боя в Японии

Казахстанский боец, выступающий в полулёгком весе, Каршыга Дауытбек (18-3) высказался о поединке на турнире японского RIZIN в Сайтаме, где ему противостоял местный файтер Юта Кубо (5-2), передают Vesti.kz.

Напомним, их бой произошёл 31 декабря, но был признан несостоявшимся - соперник казахстанца два раза попал пальцами в глаз Дауытбека и рефери остановил встречу уже в первом раунде.

"В душе обидно, что сегодня я не подрался до конца. Даже нечего сказать по поводу боя — нужно пересматривать. Потому что, можно сказать, сегодня я вообще не дрался из-за тычка в глаз. Во время боя он два раза тыкнул в глаз. Думаю, что я должен был остановиться в первый раз, сразу сказать судье — он бы его предупредил, а я бы восстановил зрение, и мы аккуратно продолжили бой и подрались бы до конца. А так, когда он в первый раз пальцем тыкнул, я не сказал судье, и уже во второй раз он сильно в глаз попал", — заявил Даутбек после боя.

Напомним, в июле 2025 года Дауытбек был вынужден отказаться от участия в турнире Super RIZIN 4 из-за серьёзной травмы позвоночника — грыжи межпозвоночного диска. На восстановление спортсмену потребовалось не менее шести недель.

