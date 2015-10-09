Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

MMA
Сегодня 20:55
 

Казахстанский боец сделал заявление после скандального боя в Японии

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский боец сделал заявление после скандального боя в Японии Каршыга Даутбек. ©RIZN

Казахстанский боец, выступающий в полулёгком весе, Каршыга Дауытбек (18-3) высказался о поединке на турнире японского RIZIN в Сайтаме, где ему противостоял местный файтер Юта Кубо (5-2), передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боец, выступающий в полулёгком весе, Каршыга Дауытбек (18-3) высказался о поединке на турнире японского RIZIN в Сайтаме, где ему противостоял местный файтер Юта Кубо (5-2), передают Vesti.kz.

Напомним, их бой произошёл 31 декабря, но был признан несостоявшимся - соперник казахстанца два раза попал пальцами в глаз Дауытбека и рефери остановил встречу уже в первом раунде.

"В душе обидно, что сегодня я не подрался до конца. Даже нечего сказать по поводу боя — нужно пересматривать. Потому что, можно сказать, сегодня я вообще не дрался из-за тычка в глаз. Во время боя он два раза тыкнул в глаз.

Думаю, что я должен был остановиться в первый раз, сразу сказать судье — он бы его предупредил, а я бы восстановил зрение, и мы аккуратно продолжили бой и подрались бы до конца. А так, когда он в первый раз пальцем тыкнул, я не сказал судье, и уже во второй раз он сильно в глаз попал", — заявил Даутбек после боя.

Напомним, в июле 2025 года Дауытбек был вынужден отказаться от участия в турнире Super RIZIN 4 из-за серьёзной травмы позвоночника — грыжи межпозвоночного диска. На восстановление спортсмену потребовалось не менее шести недель.

Это нельзя пропустить: 5 громких боёв казахстанцев в ММА в начале 2026 года

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Сандерленд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 января 01:00   •   не начат
Сандерленд
Сандерленд
(Сандерленд)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Сандерленд
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 30 человек

Реклама

Живи спортом!