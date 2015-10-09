Казах получил жёсткий бой в топовой лиге. Соперник - чемпион мира и имеет 16-1

В пятницу, 16 января, в Краснодаре (Россия) состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 199. В главном карде ивента выступит казахстанский боец полулёгкого дивизиона Багдос Олжабай (17-4). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о грядущем поединке.

Противостояние в весе до 66 килограммов должно открыть главный кард краснодарского вечера. 29-летний Олжабай идёт на серии из четырёх побед и не проигрывает с 2023 года, а его 30-летний соперник - россиянин Жора Айвазян (16-1) - не проигрывает с 2020 года и выиграл семь последних противостояний.

Олжабая увольняли из АСА, но конфликт исчерпан

Бывший чемпион Alash Pride FC в феврале 2024 года дебютировал в ведущей российской организации, единогласным решением судей остановив бразильца Луиса Рафаэла Лаурентино. В ноябре того же года он должен был встретиться с бывшим чемпионом лиги - россиянином Рустамом Керимовым.

Однако этот поединок в итоге не состоялся. Казахстанец не явился на церемонию взвешивания, что вызвало гнев руководства лиги. Тогда ещё вице-президент (ныне - президент) организации Магомед Бибулатов принял незамедлительное решение уволить казахстанца:

"Багдос Олжабай уволен из АСА за неявку на церемонию взвешивания и последующий отказ выходить на бой без подтверждённой уважительной причины. Это не единичный случай, когда Багдос срывает поединки. Такое поведение в нашей лиге недопустимо. Уважайте своего соперника, организацию и свой труд", - сказал функционер.

"Да, у нас был момент, когда Багдос чуть непрофессионально повёл себя. Но там, наверное, были объективные причины: менеджер не так передал информацию, какие-то моменты, плюс языковой барьер, Багдос не очень хорошо по-русски разговаривает, это помешало ему правильно воспринять информацию. Он подумал, что его бой сорван и пошёл по своим делам, посмотреть на Санкт-Петербург, красивый город, северную столицу, а у нас в это время начиналось взвешивание, мы его ждали. Из-за этого недопонимание произошло. Но мы же не враги друг другу, мы не такие принципиальные, ничего такого не произошло и точка невозврата не пройдена. Дома у Багдоса турнир проводится - почему бы не дать парню возможность вернуться?", - объяснял вице-президент лиги Асланбек Бадаев.

Но в сентябре 2025 года Багдос вернулся к боям, получив поединок на алматинском ивенте АСА. В лиге сразу дали понять, что с казахстанцем произошло недопонимание, и теперь всё улажено.

В итоге Олжабай выступил успешно, добыв победу над крепким россиянином Саидом Хатиевым (14-4), который шёл на серии из восьми побед. Теперь файтер из Туркестанской области проведёт третий бой в лиге АСА, в настоящее время он занимает 14-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона.

Соперник - чемпион мира и экс-чемпион лиги Хабиба

Оппонент довольно жёсткий, но ещё не входящий в рейтинг дивизиона АСА. Российский файтер армянского происхождения Айвазян дебютировал в организации в октябре, победив нокаутом бразильца Дениса Силву. А за бой до этого он единогласным решением победил ветерана UFC Янси Медейроса.

В декабре 2022 года Жора стал первым бойцом, которому удалось победить ранее не знавшего поражений казахстанца Али Кабдуллу. А до этого он успешно выступал в лиге GFC, став её чемпионом. В это же время организацию выкупил Хабиб Нурмагомедов и переименовал её в Eagle FC.

В декабре 2020 года Айвазян потерпел поражение в титульном поединке, проиграв раздельным решением россиянину Расулу Магомедову. По сей день это единственное поражение в карьере Жоры. Поэтому если Багдосу удастся пройти через этот жёсткий тест, то он заявит о себе очень громко и станет одним из реальных претендентов в своём дивизионе.

В 2019 году Айвазян стал чемпионом мира по боевому самбо в Дагестане (Россия). Он добился этого успеха в 23-летнем возрасте. Также стоит отметить, что Жора представляет Краснодарский край, а это значит, что на турнире АСА 199 у него будет мощная поддержка на трибунах.

Турнир АСА 199 пройдёт в пятницу, 16 января, и начнётся в 17:00 по казахстанскому времени. Ориентировочное время начала боя Олжабай - Айвазян - 23:00. В прямом эфире ивент покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan

Напомним, что на первом ивенте АСА в 2026 году выступили двое казахстанцев: Кайрат Ахметов (28-2) подрался впервые с 2023 года и добыл победу, а Асылжан Бакытжанулы (17-7) потерпел поражение нокаутом.

