Российская лига уволила бойца из Казахстана за недопустимое поведение

Российская лига АСА уволила казахстанского бойца Багдоса Олжабая за срыв боя на турнире в Санкт-Петербурге, передают Vesti.kz.

Олжабай (16-4) должен был выступить на турнире АСА 181 в Санкт-Петербурге. Но бой в полулегком весе против Рустама Керимова (20-1) был отменен, поскольку Олжабай не вышел на процедуру взвешивания.

В своих социальных сетях Олжабай сообщил о проблемах со здоровьем во время весогонки. В АСА казахстанский боец ранее провел один бой - в феврале победил решением бразильца Луиса Рафаэля Лаурентино.

Вице-президент АСА Магомед Бибулатов сообщил, что Олжабай уволен из лиги, потому что казахстанец не впервые срывает бой:

"Багдос Олжабай уволен из АСА за неявку на церемонию взвешивания и последующий отказ выходить на бой без подтвержденной уважительной причины. Это не единичный случай, когда Багдос срывает поединки. Такое поведение в нашей лиге недопустимо. Уважайте своего соперника, организацию и свой труд".

28-летний Олжабай начал профессиональную карьеру в 2019 году. Ранее он выступал в Alash Pride, где дошел до титула, а также Bushido Kazakhstan, китайском Dacheng Wuyi и эмиратском UAE Warriors. На данный момент из казахстанцев в АСА остался только Артем Резников.