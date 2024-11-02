Шавкат Рахмонов узнал новую угрозу из Казахстана

Чемпион казахстанской лиги NAIZA в полусреднем весе россиянин Рамазан Гасанов (12-0) прокомментировал возможность боя с Шавкатом Рахмоновым (18-0), который также выступает в этом весе, сообщают Vesti.kz.

"Если суждено туда попасть и дойти до него, будет интересный бой. Почему я должен его бояться? Я много лет в этом деле, тренируюсь с такими ребятами, с которыми Шавкат может быть мечтает с ними сфоткаться, не в обиду ему. Шавкат достиг хорошего уровня, вот-вот должен стать чемпионом, но если меня подпишут, то я не буду смотреть на имена. Все может быть в этой жизни. Шавкат - очень хороший парень, я к нему с огромным уважением отношусь, но это спорт", - заявил Гасанов.

Отметим, что Рахмонов идет на серии из шести досрочных побед в лучшей лиге мира, в последнем поединке в декабре прошлого года финишировав удушением сзади американца Стивена Томпсона (17-7-1).

В декабре этого года Шавкат должен был подраться с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3-0-1). Но американский боец палестинского происхождения отказался от выступления на UFC 310 из-за проблем со здоровьем.