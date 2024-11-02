Разгромом в битве Казахстан - Узбекистан решилась судьба золота ЧМ-2024 по боксу

На молодежном чемпионате мира по боксу в Будве (Черногория) состоялся финальный бой с участием казахстанца Санжарали Бегалиева, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 75 килограммов он противостоял представителю Узбекистана Джафарбеку Шахбозову.

В первом раунде Бегалиев отправил соперника в нокдаун и выиграл трехминутку единогласным решением судей.

Во втором раунде казахстанец не сбавил обороты и также, судейские записки сложились в его пользу.

Заключительный раунд также остался за казахстанцем, который победил единогласным решением судей и принес сборной второе золото в Будве.

Напомним, что сегодня, на ринг в Будве выйдет еще одна представительница Казахстана Аружан Заейноллаева. Ее соперницей в весе свыше 81 килограмма была Рухшона Парпиева из Узбекистана.

Ранее младший брат чемпиона мира из Казахстана Махмуда Сабырхана Торехан Сабырхан (до 67 кг) в финале одолел кубинца Давида Эспиносу Сантойю.

Всего у Казахстана семь представителей в финале - четыре в мужской сетке и три в женской.