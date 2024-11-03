"Думал, что это малыш". Майк Тайсон объяснил странное поведение на видео с Хасбиком

Легендарный боксер Майк Тайсон вспомнил свою встречу с популярным блогером из России Хасбуллой Магомедовым. Он признался, что не знал о возрасте Хасбика, передают Vesti.kz.

Весной 2023-го они встретились на совместных съемках YouTube-шоу Hotboxin' with Mike Tyson. Там Тайсон и Хасбулла пообщались, а еще успели поиграться. Многие заметили, что Железный Майк вел себя с Хасбиком, которому на тот момент был 21 год, как с маленьким ребенком.

Спустя полтора года, в интервью Андре Уорду на YouTube-канале All The Smoke Fight, Тайсон признался, что понятия не имел, что Хасбик - взрослый человек.

"Я думал, что это ребенок, что это малыш, а потом он начал меня бить… я не знаю, это просто то, как я веду себя с детьми (смеется). Я обнимал этого парня, а ему было лет 26 (на самом деле - 21 - Прим. ред). И это не розыгрыш, я вообще ничего не знал! (смеется)", - сказал Тайсон.

Отметим, что сейчас Хасбику 22 года. Он стал популярным несколько лет назад после видео, где он ест клубнику и произносит фразу "Клубника бомба, честно говоря". У него генетическая аномалия, которая проявляется в том, что у него детская внешность и голос, неразборчивая речь и рост 102 сантиметра.

Он известен тем, что является одним из амбассадоров UFC и дружит со многими бойцами и спортсменами.