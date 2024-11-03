UFC? Казахский чемпион подписал контракт с топовой лигой

29-летний боец наилегчайшего веса ММА Диас Еренгаипов (15-3) подписал контракт с топовым промоушеном BRAVE CF. Соглашение с бахрейнской организацией рассчитано на несколько поединков, сообщают Vesti.kz.

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Информация об этом появилась в аккаунтах лиги и самого бойца в Instagram.

Не так давно Еренгаипов оставил вакантным чемпионский пояс в лиге NAIZA . В марте прошлого года он завоевал титул, а в декабре провел успешную защиту. После этого Диас не получал новых боев и решил покинуть организацию.

Сейчас Еренгаипов идет на серии из шести побед - он не проигрывал с марта 2019 года. 80 процентов своих победных боев казахстанец завершил досрочно - пять нокаутов и семь сабмишенов.

Отметим, что недавно в лигу BRAVE CF вернулся непобежденный английский файтер Мухаммад Мокаев (13-0-0-1). UFC решили не переподписывать контракт с ним, хотя в промоушене у него было 7-0. Мокаев выступает в той же весовой категории, что и Еренгаипов. Поэтому не исключено, что их пути пересекутся.