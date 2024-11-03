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Профи-бокс
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Бой казахстанца за титул от WBC закончился тяжелым нокаутом

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Бой казахстанца за титул от WBC закончился тяжелым нокаутом ©instagram.com/rfboxing

Выступающий за Германию уроженец Казахстана Роман Фресс (22-1, 13 КО) выступил на вечере профессионального бокса в немецком Хемнице, передает Vesti.kz.

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Выступающий за Германию уроженец Казахстана Роман Фресс (22-1, 13 КО) выступил на вечере профессионального бокса в немецком Хемнице, передает Vesti.kz.

30-летний Фресс провел защиту титула WBC International в первом тяжелом весе в бою против австрийского боксера Стефана Николича (9-2, 7 КО). Поединок был запланирован на десять раундов, но не продлился всю дистанцию, завершившись победой Фресса нокаутом в девятом отрезке боя.


Таким образом, Роман Фресс одержал 22-ю победу в профи и успешно защитил титул WBC International в крузервейте. Стефан Николич потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Профессиональный бокс Германия Казахстан

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